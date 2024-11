Premiê da Itália chega ao Rio para G20 e encontro com Lula

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/11/2024 - 10:01 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 17 NOV (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, chegou ao Rio de Janeiro durante a noite do último sábado (16) para participar da cúpula de líderes G20, que será realizada nos próximos dias 18 e 19 de novembro.

Meloni desembarcou na Base Aérea do Galeão e foi recebida por um representante do Itamaraty, pelo embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e o cônsul-geral da Itália no Rio de Janeiro, Massimiliano Iacchini.

Na agenda da premiê italiana consta uma reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo (17), por volta das 12h10 (horário de Brasília), no Forte de Copacabana.

Durante o dia, Lula terá uma série de reuniões com outros líderes, incluindo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e os presidentes turco, Recep Tayyip Erdogan, e francês, Emmanuel Macron.

Já a premiê da Itália falará em duas sessões da cúpula, sendo a primeira nesta segunda-feira, e destacará a luta contra a pobreza, a insegurança alimentar e a transição energética.

(ANSA).