Premiê da Itália apela por trégua urgente em reunião sobre Kiev

ROMA, 10 MAI (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, participou neste sábado (10), por meio de vídeoconferência, de uma reunião de líderes sobre “o apoio à Ucrânia e os esforços em andamento para alcançar uma paz justa e duradoura, que garanta sua soberania e segurança”.

A informação foi divulgada pelo Palazzo Chigi em comunicado, no dia em que o presidente da França, Emmanuel Macron, o premiê do Reino Unido, Keir Starmer, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, foram recebidos pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“O encontro nos permitiu renovar a urgência de um cessar-fogo total e incondicional de 30 dias, renovando a expectativa de que a Rússia responderá positivamente ao apelo feito pelo presidente Trump e demonstrará concretamente, como a Ucrânia já fez, sua vontade de construir a paz”, acrescenta o texto.

Durante a discussão com os líderes francês, britânico, alemão e polonês, a premiê italiana também reiterou “a importância do grande evento de apoio a Kiev, que será sediado pela Itália em julho, com a conferência em nível de chefes de Estado e de governo para a reconstrução da Ucrânia”. (ANSA).