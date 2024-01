Premiê da Itália anuncia 687 mi de euros para Emilia-Romagna

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/01/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 18 JAN (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anunciou nesta quinta-feira (18) que o governo vai destinar 687 milhões de euros (3,6 bi) para a região da Emilia-Romagna.

A verba é disponibilizada a partir da assinatura do Acordo para o Desenvolvimento e Coesão, que mira objetivos estratégicos como desenvolvimento, crescimento, e infraestrutura.

“A Região Emilia-Romagna é a sétima região a assinar o Acordo de Coesão com o Governo, mas chegaremos a todas as regiões italianas”, afirmou a premiê no X (antigo Twitter).

Os fundos são disponibilizados no âmbito da política de coesão da União Europeia, que promove o desenvolvimento social e econômico a nível territorial nos Estados-membros.

Na quarta-feira (17), Meloni visitou a Emilia-Romagna junto com a presidente do Poder Executivo do bloco, Ursula Von der Leyen, para avaliar o progresso na recuperação e reconstrução após a emergência de enchentes e deslizamentos de terra em maio passado.

A União Europeia disponibilizou um montante adicional de 1,2 bilhão de euros especificamente para a reconstrução pós-enchente e prevenção, conforme uma nova medida contida no plano nacional revisado de recuperação e resiliência pós-Covid da Itália (Pnrr).

Durante a visita, manifestantes protestaram em Forlì, cidade afetada por graves inundações em maio passado. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias