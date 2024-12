Premiê da França se reúne com Macron para entregar renúncia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/12/2024 - 9:01 Para compartilhar:

PARIS, 5 DEZ (ANSA) – O primeiro-ministro da França, Michel Barnier, se reuniu na manhã desta quinta-feira (5) com o presidente Emmanuel Macron, no palácio do Eliseu, em Paris, para entregar sua carta de renúncia.

Segundo a imprensa francesa, os dois conversaram por cerca de uma hora e, antes de sair de carro do pátio do complexo, Barnier também falou alguns minutos com o secretário-geral do Eliseu, Alexis Kohler. Ele já deixou o local.

A renúncia de Barnier deve ser oficializada e seu sucessor deverá ser nomeado nas próximas horas. Um pronunciamento de Macron em rede nacional está marcado para 20h (horário local).

O encontro ocorre um dia após o Parlamento da França derrubar o Barnier com a aprovação de uma moção de censura, em uma união inédita entre a esquerda e a extrema direita no país.

Com a decisão, o premiê tornou-se responsável pelo governo mais curto da história recente da França, com menos de 100 dias de duração, e viu sua administração ser deposta em um voto de desconfiança, coisa que não acontecia desde 1962.

O principal fator para impulsionar a votação da moção de censura foi a rejeição da proposta de Orçamento para 2025. A crise política fez Macron encerrar uma visita de Estado à Arábia Saudita.

Agora, o presidente francês deve receber o presidente da Assembleia Nacional, Yael Braun- Pivet, nas próximas horas, e posteriormente o presidente do Senado, Gérard Larcher. (ANSA).