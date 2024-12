Premiê da França é destituído do cargo após moção de censura

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/12/2024 - 18:01 Para compartilhar:

PARIS, 4 DEZ (ANSA) – O Parlamento da França derrubou nesta quarta-feira (4) o governo do primeiro-ministro do país, Michel Barnier, que assumiu a função há apenas três meses.

Em uma união pouco usual entre os deputados de esquerda e da extrema direita, a votação da moção de censura contra o premiê foi aprovada por 331 votos de um total de 574 parlamentares.

Além de se tornar o primeiro-ministro com o mandato mais curto da história da França, Barnier viu seu governo ser deposto em um voto de desconfiança, coisa que não acontecia desde 1962.

O presidente da França, Emmanuel Macron, voltou imediatamente da Arábia Saudita, onde estava em uma visita oficial, e pretende nomear um sucessor dentro de algumas horas.

A parlamentar Mathilde Panot, do partido de esquerda França Insubmissa (LFI), declarou que “Macron deve ir” e que a legenda de Jean-Luc Mélenchon está pronta para “chegar ao poder com um programa de ruptura” com o passado.

“A inevitável censura chegou para Barnier em três meses, e Macron não durará três anos”, afirmou Mélenchon.

Em um tom bastante moderado, Marine Le Pen, líder do partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN), declarou que “deixará o próximo premiê trabalhar” em uma manobra financeira que seja “aceitável para todos”.

“Não havia outra solução. Barnier não deu ouvidos à oposição no desenvolvimento da sua manobra. O imenso amor que tenho pela França sempre facilitou tudo para mim, mesmo que tenha sido forçada a unir os meus votos aos França Insubmissa”, avaliou.

Barnier permaneceu três meses na função e foi nomeado pelo presidente da França pouco tempo depois das eleições de julho, quando a esquerda surpreendeu e ganhou o pleito. (ANSA).