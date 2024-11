Premiê da Espanha condena agressões em visita a cidade inundada

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/11/2024 - 14:01 Para compartilhar:

PAIPORTA, 3 NOV (ANSA) – O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, condenou neste domingo (3) os atos de violência durante uma visita ao lado do rei da Espanha, Filipe VI, a uma das cidades mais afetadas pelas inundações da semana passada, mas reconheceu a “angústia” e o “sofrimento” da população atingida pelo mau tempo.

O premiê, o monarca, a rainha Letizia e o governador da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón, foram alvos de protestos no município de Paiporta, na província de Valência, onde pessoas atiraram lama e objetos contra as autoridades, que ainda ouviram gritos de “assassinos”.

Pelo menos três agentes da escolta de Sánchez e Filipe VI ficaram levemente feridos, e um carro da comitiva do primeiro-ministro teve vidros quebrados. “Quero expressar toda a solidariedade e o reconhecimento da angústia e do sofrimento da população, mas condeno qualquer tipo de violência”, disse o premiê no centro de emergências de Valência.

Sánchez teve de sair às pressas de Paiporta, enquanto os reis ainda permaneceram conversando com moradores, porém toda a comitiva desistiu de visitar a cidade de Chiva, também devastada pelas inundações.

“Nosso principal objetivo é salvar vidas, recuperar os corpos dos que morreram nessa tragédia natural e nos empenhar na reconstrução das áreas atingidas. Ninguém vai nos tirar de nossa tarefa”, salientou o premiê, enquanto manifestantes pediam sua renúncia.

Até o momento, o balanço oficial contabiliza 217 óbitos, sendo 213 na província de Valência, três na comunidade autônoma de Castilla-La Mancha e um na Andaluzia. No entanto, o número de desaparecidos ainda é incerto, e há o temor de que muitos corpos estejam presos em locais subterrâneos, como estacionamentos tomados pela lama. (ANSA).