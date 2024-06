Premiê da Dinamarca é atacada a socos por homem em Copenhague

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/06/2024 - 19:01 Para compartilhar:

COPENHAGA, 7 JUN (ANSA) – A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, foi agredida a socos por um homem nesta sexta-feira (7), no centro de Copenhague. A informação foi divulgada pela agência de notícias Ritzau.

O homem foi preso em seguida. A premiê teria se dito chocada com o incidente. Não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde, mas uma testemunha viu a política deixando o local caminhando.

A líder de 46 anos comanda o partido social-democrata do país, encabeçando uma coalizão de centro-esquerda.

Sua presença na praça pública Kultorvet, porém, não estava ligada a nenhum compromisso de campanha.

A agressão gerou uma onda de solidariedade na Europa.

A presidente do Parlamento Europeu, a maltesa Roberta Metsola, classificou o ataque como “nojento”. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, se disse indignado: “Condeno firmemente esse vil ato de agressão”. A presidente do Poder Executivo do bloco, Ursula von der Leyen, também condenou o “desprezível” ato: “Faço votos de força e coragem, sei que você tem em abundância”.

A premiê italiana, Giorgia Meloni, também lamentou: “Um intolerável ato de violência que representa um ataque ao coração dos valores democráticos. Toda a minha solidariedade”. (ANSA).