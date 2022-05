Premiê da China diz ter espaço de política econômica para lidar com desafios, segundo mídia estatal

PEQUIM (Reuters) – A China ainda tem espaço de política econômica para lidar com os desafios, conforme aumentam as pressões negativas sobre a economia do país, disse o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, segundo a mídia estatal nesta quarta-feira.

A China irá garantir que suas operações econômicas no primeiro semestre e em todo o ano fiquem “dentro de uma faixa razoável”, disse Li.





Ele acrescentou que medidas efetivas serão adotadas para aumentar a confiança de empresas privadas, de acordo com a matéria.

(Reportagem de Kevin Yao e redação Pequim)