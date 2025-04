Premiê da Austrália pede isenção tarifária dos EUA e pode usar resolução de disputas

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, disse que pedirá aos EUA que isentem o país de novas tarifas sobre seus produtos, ao mesmo tempo em que sinalizou a possibilidade de recorrer a mecanismos de resolução de disputas, se necessário.

“Nosso atual acordo de livre comércio com os EUA contém mecanismos de resolução de disputas”, afirmou Albanese aos repórteres. “Queremos resolver essa questão sem recorrer a eles, pois apoiamos o engajamento construtivo contínuo com nossos amigos nos EUA”.

A Austrália enfrenta uma tarifa de 10% sobre suas exportações para os EUA de acordo com o novo e abrangente plano tarifário do presidente americano, Donald Trump. “Uma tarifa recíproca seria zero, não 10%”, disse o primeiro-ministro. “As tarifas do governo não têm base lógica”.

Albanese continuou a descartar a possibilidade de contra-tarifas sobre os produtos dos EUA. “Não vamos nos juntar a uma corrida para o fundo do poço que leva a preços mais altos e crescimento mais lento”, alertou ele. “É o povo americano que pagará o preço mais alto por essas tarifas injustificadas”.