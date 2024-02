Premiê canadense chama Putin de ‘monstro’ após morte de Navalny

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/02/2024 - 16:08 Para compartilhar:

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, classificou, nesta sexta-feira (16), o presidente russo, Vladimir Putin, como “monstro”, ao reagir à notícia da morte na prisão do principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny.

“É uma tragédia que faz o mundo inteiro lembrar-se de que Putin é um monstro”, declarou o premiê à emissora pública CBC.

A morte de Navalny, segundo Trudeau, “mostra até que ponto Putin reprimirá qualquer um que lute pela liberdade do povo russo”.

