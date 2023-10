Premiê britânico se apresenta como paladino da mudança em congresso conservador

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/10/2023 - 12:59 Compartilhe

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, buscou nesta quarta-feira (4) se apresentar como o paladino da mudança, tendo como pano de fundo as próximas eleições, no encerramento do congresso anual do Partido Conservador.

“Seremos audaciosos. Daremos ao país aquilo de que ele tanto precisa e que, no entanto, tem-lhe sido muitas vezes negado”, proclamou, apesar de seu partido estar no poder há 13 anos.

“Nossa missão é mudar fundamentalmente o nosso país”, frisou o chefe do Governo, de 43, no comando do país há quase um ano, em seu discurso de cerca de uma hora em Manchester.

Sua intervenção, a primeira como líder dos “Tories”, acontece no momento em que os conservadores estão cerca de 20 pontos abaixo dos trabalhistas nas pesquisas de intenção de voto para as eleições que devem ser realizadas antes de janeiro de 2025.

Pondo fim a um suspense que quase monopolizou as atenções durante os quatro dias de congresso, Rishi Sunak confirmou o abandono do projeto de construção de um trecho da segunda linha de trem-bala do país (HS2), entre Birmingham e Manchester.

“Em seu lugar, reinvestiremos cada centavo, 37,5 bilhões de libras (45,5 bilhões de dólares, ou 233,4 bilhões de reais na cotação do dia) em centenas de novos projetos no norte e nas Midlands (região do centro de Inglaterra)”, lançou sob aplausos da sala, embora também com a incompreensão das autoridades das áreas afetadas por este cancelamento.

– Críticas a Sunak –

“Não sei como pode se olhar no espelho”, disse, irritado, o prefeito trabalhista de Manchester, Andy Burnham, em entrevista à BBC.

O projeto simbolizava a promessa de reequilíbrio em benefício das regiões desfavorecidas do norte de Inglaterra. Seu abandono também é delicado, porque essas mesmas regiões, tradicionalmente trabalhistas, deram uma guinada para a direita em suas eleições vencidas pelos conservadores liderados por Boris Johnson em 2019, após o Brexit.

“Se o projeto for anulado, não aumentará as chances do Partido Conservador de conseguir parlamentares nas áreas afetadas do norte da Inglaterra”, disse à AFP Mark Garnett, professor de Ciência Política na Universidade de Lancaster, pouco antes do discurso.

Sunak descartou um corte de impostos, defendido por líderes conservadores em um contexto de dificuldades econômicas e de aumento do custo de vida.

“A melhor redução de impostos que pode ser feita agora é reduzir a inflação pela metade e baixar o custo de vida”, declarou.

– Proibição do cigarro –

Sunak reiterou seu apoio à Ucrânia, para que a ex-república soviética “termine o trabalho” contra a invasão russa, e repetiu que fará “tudo o que for necessário” para deter o fluxo de embarcações de migrantes que atravessam o Canal da Mancha ilegalmente.

Propôs, ainda, acabar com o consumo de tabaco, aumentando gradualmente a idade legal para comprar cigarros.

O congresso dos conservadores foi menos caótico do que no ano passado, então liderado pela efêmera primeira-ministra Liz Truss, embora também não tenha sido totalmente tranquilo.

“Os conservadores fizeram anúncios neste Congresso que acreditam que farão aumentar sua popularidade, em plena ofensiva contra a imigração, ou os ‘wokes’ (progressistas)…”, disse o cientista político Garnett.





São anúncios “especialmente concebidos para aumentar o entusiasmo dos membros do partido com um governo severamente criticado por alguns de seus próprios seguidores”, acrescentou.

