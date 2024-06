Premiê britânico almeja reduzir distância para os trabalhistas no primeiro debate

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/06/2024 - 7:57 Para compartilhar:

O primeiro-ministro britânico, o conservador Rishi Sunak, e o líder trabalhista, Keir Starmer, participam nesta terça-feira no primeiro debate na televisão, um mês antes das eleições legislativas de 4 de julho, com o partido de oposição em grande vantagem nas pesquisas.

O primeiro debate será exibido pelo canal privado ITV a partir das 21h00 locais (17h00 de Brasília).

Para os conservadores, desgastados após 14 anos de poder, esta é uma das últimas oportunidades para mudar as intenções de voto ou, pelo menos, reduzir a desvantagem.

Nas pesquisas mais recentes, os trabalhistas têm quase 45% das intenções de voto, mais que o dobro dos 20% registrados pelos conservadores.

Segundo a imprensa britânica, os conservadores, ao perceberem a grande diferença nas pesquisas, tentaram pressionar Starmer a participar de seis debates, o que teria sido um recorde, mas os trabalhistas aceitaram apenas dois.

A emissora pública BBC organizará o segundo debate entre Sunak e Starmer, em Nottingham, centro da Inglaterra, em 26 de junho.

Em uma tentativa desesperada de reduzir a diferença, os conservadores parecem ter orientado a campanha para posições ainda mais de direita, em particular no tema imigração.

Na véspera do debate, Sunak anunciou um plano para reduzir progressivamente as cotas de vistos de trabalho e reuniões familiares concedidos a cada ano país.

“Os conservadores são o único partido que deseja adotar as medidas corajosas necessárias para reduzir os números da imigração”, disse o primeiro-ministro de 44 anos.

Também prometeu restabelecer uma forma de serviço nacional obrigatório para os jovens de 18 anos e modificar a lei britânica de igualdade para que apenas o sexo biológico determine quem será autorizado a utilizar os espaços diferenciados por gênero.

– Starmer se movimenta para o centro –

Os conservadores parecem temer que o partido de extrema direita ‘Reform UK’ retire alguns votos da legenda.

“Uma das principais razões pelas quais os conservadores apresentam resultados tão ruins nas pesquisas é uma hemorragia entre seus eleitores que optam pelo partido ‘Reform UK'”, que aparece com quase 15%, explica Matthew Smith, do instituto internacional de pesquisa de mercado e análise de dados YouGov.

Starmer, 61 anos, levou os trabalhistas para correntes mais centristas, depois de suceder em 2020 o esquerdista Jeremy Corbyn, obrigado a deixar a liderança da legenda após uma dura derrota nas eleições de 2019.

Neste sentido, na segunda-feira, Starmer comprometeu-se a manter a dissuasão nuclear e afirmou que a segurança nacional é “a questão mais importante da nossa época”.

O líder da oposição enfatizou que o partido mudou em comparação ao período de seu antecessor, Jeremy Corbyn, que se mostrou favorável ao desarmamento nuclear.

“Este Partido Trabalhista está totalmente comprometido com a segurança da nossa nação, com as nossas Forças Armadas e, em particular, com a nossa dissuasão nuclear”, disse Starmer.