Premiada fora do país, Isabela Souza ganha espaço em primeira novela brasileira

Não são tantos os atores que, aos 26 anos, já experimentaram tantas versões de si mesmos diante das câmeras, em diferentes países. Mas os caminhos de Isabela Souza parecem não seguir o curso óbvio da trajetória artística. Atualmente, a artista “empresta” sua doçura e firmeza à professora Pilar, protagonista adulta de ‘A Caverna Encantada’, novela do SBT, e que traz a fantasia à realidade.

Pilar, como o nome sugere, não é apenas o ponto de equilíbrio na trama, é também a alma que sustenta as inquietações e descobertas do elenco infantil, com quem divide cena e cumplicidade.

“Eu sempre quis interpretar personagens que deixam algo nas pessoas — seja esperança, coragem ou até mesmo um sorriso. A Pilar é exatamente isso: uma guia, mas também alguém que aprende com os outros. Acho que todo mundo já teve um professor assim, aquela figura que te ouve quando o mundo parece barulhento demais”, afirma.

“Dar vida a ela tem sido um presente, porque me faz olhar para a Isabela de alguns anos atrás e lembrar o quanto os sonhos podem nos levar longe”, complementa Isabela.

E Isabela sabe bem sobre voar longe! Antes de se tornar um rosto conhecido na televisão brasileira, ela já havia conquistado corações pela América Latina ao protagonizar ‘Bia’, série argentina do Disney Channel. O sucesso foi avassalador e prova disso foi ela se tornar a primeira brasileira a vencer o Kids’ Choice Awards México, em 2020, na categoria de ‘Atriz Favorita’.

“Bia me ensinou a ser corajosa — e, mais do que isso, me ensinou a ser ouvida. A série falava sobre criar conteúdo, encontrar a própria voz, e de certa forma eu estava vivendo aquilo fora das telas também. Eu era uma brasileira em outro país, gravando em outro idioma, e de repente estava recebendo o carinho de fãs que me acompanhavam desde a Argentina até o México. Foi um choque, mas também um abraço”, diz.

“Quando ganhei o prêmio, entendi que o trabalho tinha ultrapassado barreiras. Aquilo não era só sobre mim, era sobre abrir portas para outros artistas brasileiros que também sonham grande”, completa.

Se a série musical da Disney representou o capítulo de autodescoberta, ‘A Caverna Encantada’ parece simbolizar um retorno às origens — mas com um toque de maturidade artística evidente. E ainda que Isabela brilhe no posto que atualmente ocupa, há uma faísca diferente em seu olhar quando fala do que está por vir.

Podendo ser vista hoje, no Disney+, com participação especial em ‘Amor da Minha Vida’, é em seu próximo projeto que ela promete despertar novas emoções e revelar uma nova faceta de sua versatilidade artística.

Em breve, a atriz dará vida à Victoria em ‘Uma Garota Comum’, marcando sua estreia como antagonista na mesma plataforma de streaming. Carregada de nuances, a personagem já nasce cheia de expectativas, e sua intérprete comenta: “A Victoria é tudo o que eu nunca fui em cena — e talvez por isso tenha sido tão desafiador entrar na pele dela. Ela é ambiciosa, magnética e não mede esforços para conseguir o que quer. Mas, ao mesmo tempo, tem medos e inseguranças que a tornam bastante humana”.

“Acho que o público vai sentir raiva dela em alguns momentos, mas também vai se pegar torcendo por ela em outros. Esse é o tipo de personagem que eu sempre quis explorar: alguém que bagunça as emoções de quem está assistindo”, finaliza Isabela.