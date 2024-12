Premiação para campeão argentino é menor do que para times do Campeonato Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/12/2024 - 11:05 Para compartilhar:

O Vélez Sarsfield ficou com o título do Campeonato Argentino neste domingo ao vencer o Huracán por 2 a 0 e faturar o troféu nacional pela décima primeira vez na história. Com a conquista da taça, o Vélez recebeu uma premiação de 500 mil dólares, cerca de R$ 3 milhões na cotação atual. O valor é bem inferior na comparação com a premiação do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo, campeão do Campeonato Brasileiro nesta temporada de 2024, embolsou o montante de R$ 48,1 milhões pelo título do torneio de pontos corridos. O vice-campeão Palmeiras, por sua vez, engordou seus cofres com as cifras de R$ 45,7 milhões.

O prêmio do Vélez Sarsfield foi inferior até mesmo ao valor recebido pelo Red Bull Bragantino. O time paulista ficou na décima sexta posição na tabela, a primeira fora da zona de rebaixamento. Ainda assim, ganhou R$ 16,3 milhões da Confederação Brasileira de Futebol.

O valor adquirido pelo Vélez Sarsfield pagaria, por exemplo, um mês do salário de Memphis Depay no Corinthians. No clube alvinegro, o holandês recebe R$ 2,9 milhões mensais. O valor, porém, pode ultrapassar os R$ 3 milhões, levando em conta outras premiações e participações em ações de marketing.

O prêmio em dinheiro do Campeonato Argentino é baseado nas receitas comerciais do torneio. A AFA (Federação Argentina) impede investimentos externos no futebol do País. Neste cenário, como a liga atrai menos investidores e patrocinadores, os valores de premiação são mais baixos.