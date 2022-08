Premiação milionária! Saiba quanto o Flamengo ganhará por avançar à semifinal da Libertadores

Parceria Lance & IstoÉ 09/08/2022 - 23:44 Compartilhe

A classificação do Flamengo às semifinais da Copa Libertadores rendeu 2 milhões de dólares (pouco mais de R$ 10,2 milhões na cotação atual) aos cofres do Rubro-Negro. O valor é referente à premiação dada pela Conmebol ao clube que avança a esta fase da competição continental.

Dentro de campo, o Flamengo bateu o Corinthians por 1 a 0. Como os cariocas já haviam vencido o jogo de ida por 2 a 0, garantiram vaga na semifinal da competição. Agora, o Rubro-Negro espera o vencedor de Vélez e Talleres para conhecer quem enfrenta na próxima fase.

Cabe destacar que, além da premiação distribuída pela Conmebol, com a classificação, o Flamengo garante mais um jogo com arquibancada cheia no Maracanã. De acordo com o demonstrativo financeiro do segundo semestre, o clube ficou com 37% da renda, em média, nos quatro primeiros jogos da fase de grupos da Copa Libertadores, acumulando R$ 2.434 milhões.

Além disso, o Flamengo cumpriu uma das metas esportivas para 2022. Isso porque, no orçamento aprovado desta temporada, estava o objetivo de chegar à semifinal da Libertadores.

