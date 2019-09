Premiação do Brasileirão pode ajudar as contas do Botafogo

Se o Campeonato Brasileiro terminasse agora, o Botafogo estaria em 10º lugar. Com a colocação, o clube teria direito a receber R$ 18,15 milhões em premiação paga pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O dinheiro é mais do que bem-vindo para um time que luta contra dívidas e salários atrasados de jogadores e funcionários. Portanto, apesar de toda a crise financeira, o esforço dentro de campo para conquistar uma posição ainda melhor na tabela pode garantir um final de ano fora do vermelho para os alvinegros. O campeão, por exemplo, vai levar R$ 33 milhões e o vice: R$ 31,35 milhões.

Chegar tão alto pode parecer mais difícil para o elenco botafoguense, mas o sexto lugar do Brasileirão, ocupado pelo Internacional com quatro pontos à frente dos cariocas, já garante R$ 24,75 milhões.

O time de Eduardo Barroca volta a campo, neste (14), às 21h, na última partida do primeiro turno da competição contra o Ceará. O alvinegro carioca venceu, por 2 a 1, o Atlético-MG no último (7), mas a crise ainda ronda o dia a dia do clube. A partir de -feira (11), está previsto que os jogadores voltem a conceder entrevistas coletivas à imprensa.