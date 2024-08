Prejuízos com catástrofes naturais diminuem para US$ 120 bilhões no 1º semestre

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/08/2024 - 9:25 Para compartilhar:

As perdas econômicas causadas por catástrofes naturais diminuíram para 120 bilhões de dólares (678 bilhões de reais na cotação atual) no primeiro semestre, segundo a resseguradora suíça Swiss Re.

O montante dos danos é 32 bilhões de dólares (180 bilhões de reais) inferior ao do primeiro semestre de 2023, marcado por um terremoto devastador na Turquia e na Síria.

No entanto, este valor está acima da média de dez anos, avaliada em 98 bilhões de dólares (553 bilhões de reais na cotação atual) para o primeiro semestre do ano, afirmou a resseguradora suíça em comunicado.

Na semana passada, o seu concorrente alemão Munich Re também avaliou o montante das perdas econômicas em 120 bilhões de dólares durante o primeiro semestre de 2024.

As despesas cobertas pelas seguradoras ascenderam a 60 bilhões de dólares (339 bilhões de reais), permanecendo no mesmo nível do primeiro semestre de 2023.

As fortes tempestades – acompanhadas de tornados, granizo e fortes chuvas – geraram 42 bilhões de dólares (237 bilhões de reais) em perdas seguradas em todo o mundo, disse a Swiss Re, que atua como seguradora das seguradoras.

As enchentes representaram 14% das perdas seguradas por eventos nos Emirados Árabes Unidos, Alemanha e Brasil.

noo/apo/abx/mab/zm/aa/fp

SWISS RE AG