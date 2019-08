Prejuízo líquido da B2W aumenta 15,1% no 2º trimestre, para R$ 127,6 milhões

A B2W apresentou prejuízo líquido consolidado de R$ 127,6 milhões no segundo trimestre do ano, 15,1% maior do que o anotado no mesmo intervalo de 2018. Os dados excluem os efeitos da consolidação da Transportadora da B2W Digital.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado somou R$ 110,2 milhões de abril a junho, alta de 16,2% em um ano, com margem de 7,5%, alta de 1,1 ponto porcentual.

A receita líquida ficou estável (+0,1%) no trimestre em R$ 1,477 bilhão. O resultado financeiro líquido somou R$ 158,4 milhões negativos, elevação de 13,1%.

No segundo trimestre, houve geração de caixa de R$ 6,4 milhões, evolução de R$ 40,3 milhões ante o consumo de caixa de R$ 33,9 milhões registrados no mesmo período de 2018, destaca a empresa.

Em 30 de junho, o caixa da B2W totalizou R$ 5,825 bilhões, cobrindo 6,0 vezes o endividamento de curto prazo da companhia, que totalizou R$ 976,1 milhões.