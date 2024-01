Prejuízo de desastres naturais em 2023 chegou a US$ 380 bi

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/01/2024 - 17:42 Para compartilhar:

ROMA, 30 JAN (ANSA) – As 398 catástrofes naturais registradas em todo o mundo em 2023 causaram perdas econômicas de US$ 380 bilhões de dólares (ante US$ 355 bilhões em 2022), um aumento de 22% em relação à média do século 21.

Já as perdas seguradas globalmente foram 31% superiores à média do século 21, ultrapassando os US$ 100 bilhões pelo quarto ano consecutivo.

Com coberturas de apenas US$ 118 bilhões (ante US$ 151 bilhões em 2022), o “hiato de proteção” ficou em 69% (58% em 2022), destacando a urgência de expandir a capacidade de seguros.

Os dados foram divulgados no do relatório anual Climate and Catastrophe Insight da AON, uma consultoria em gestão de riscos e programas de seguros.

Segundo o relatório, Itália, Eslovênia, Croácia, Grécia e Nova Zelândia registraram as maiores perdas seguradas de todos os tempos, a nível nacional, devido a eventos meteorológicos e climáticos.

A Itália, com as inundações na Emilia-Romagna em maio, “registrou o sexto evento catastrófico mundial em termos de perda econômica, totalizando US$ 9,8 bilhões, e perdas seguradas de US$ 600 milhões, destacando uma lacuna significativa na proteção.

Em julho, a sucessão de tempestades repetidas no norte da Itália causou severas chuvas de granizo, cujo custo para o mercado segurador atingiu 3,7 bilhões de euros”, afirmou o relatório.

Por fim, as inundações na Toscana entre o final de outubro e o início de novembro geraram perdas econômicas de cerca de 2 bilhões de euros.

Neste caso também foi observado um notável hiato na proteção do seguro, com perdas para o mercado segurador da ordem de 500 milhões de euros. (ANSA).

