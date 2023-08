Prejuízo da Elanco aumenta 870% no 2º trimestre, para US$ 97 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2023 - 15:07 Compartilhe

A Elanco Animal Health teve prejuízo líquido de US$ 97 milhões, ou US$ 0,20 por ação, no segundo trimestre deste ano, informou, na segunda-feira, 7, a companhia, depois do fechamento do mercado financeiro. O prejuízo é 870% maior do que o registrado em igual período do ano passado, de US$ 10 milhões, ou 0,02 por ação.

Em termos ajustados, o lucro caiu 54% na mesma comparação, para US$ 0,18 por ação. A receita diminuiu 10%, para US$ 1,06 bilhão.

Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro ajustado de US$ 0,05 por ação e receita de US$ 1,04 bilhão.

Em comunicado, a Elanco disse que clientes anteciparam para o primeiro trimestre compras que seriam feitas no segundo trimestre, após a empresa ter avisado sobre uma interrupção nos envios comerciais que ocorreria em abril. Isso acabou prejudicando a receita do segundo trimestre, afirmou a empresa.

A receita da divisão voltada para pets caiu 15% no segundo trimestre, para US$ 518 milhões. Segundo a Elanco, além da antecipação de compras para o primeiro trimestre, o desempenho refletiu a demanda mais fraca por parasiticidas na Espanha e a pressão competitiva no mercado norte-americano para certos parasiticidas. A divisão voltada a animais de produção teve receita de US$ 527 milhões, queda de 5% ante o segundo trimestre de 2022.

Para todo o ano de 2023, a Elanco elevou sua estimativa de receita para um intervalo entre US$ 4,35 bilhões e US$ 4,41 bilhões. A projeção anterior era de receita entre US$ 4,31 bilhões e US$ 4,4 bilhões.

Em relação ao lucro ajustado, a companhia agora espera de US$ 0,80 a US$ 0,89 por ação, em comparação a uma faixa entre US$ 0,76 e US$ 0,83 por ação anteriormente.

