Prejuízo com incêndios em SP pode chegar a R$ 350 milhões para produtores de cana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2024 - 19:45 Para compartilhar:

A onda de queimadas em canaviais no Estado de São Paulo deve resultar em um impacto financeiro de até R$ 350 milhões aos produtores de cana-de-açúcar em função das áreas atingidas pelo fogo entre sexta-feira e sábado (dias 23 e 24). A estimativa é do CEO da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil (Orplana), José Guilherme Nogueira, em entrevista ao Estadão/Broadcast. Segundo ele, 59 mil hectares de áreas plantadas com cana foram queimadas nos dois últimos dias.

O cálculo da Orplana leva em consideração a perda da produtividade das regiões com incêndios. A entidade estima que a produtividade deve cair de mais 100 quilos por hectare de cana nessas áreas para, aproximadamente, 40 quilos por hectare. Ele ressaltou que a quebra de produtividade já era significativa antes dos incêndios, com uma redução de 30% na temporada 2024/25, que agora pode chegar a 60% devido aos danos.

O CEO da Orplana também destacou que o impacto das queimadas é ampliado pela deterioração da cana após o fogo. “A cana que pega fogo começa a deteriorar após quatro, cinco, sete dias”, explicou Nogueira. Esse processo compromete ainda mais a capacidade de colheita e a qualidade da cana moída, agravando os prejuízos financeiros dos produtores.

Nogueira informou que foram registrados 305 novos focos de incêndio no sábado, com cerca de 3.600 focos na sexta-feira, uma quantidade “10 vezes maior” do que no igual período do ano passado. A umidade relativa do ar extremamente baixa e as altas temperaturas contribuíram para a propagação dos incêndios. As principais ocorrências de incêndio entre quinta e sexta-feira se deram nas regiões de Olímpia e São José do Rio Preto. Já no sábado, destacou o CEO da Orplana, as novas ocorrências foram, principalmente, nas áreas de Sertãozinho e Cajuru.

O monitoramento da Orplana aponta que há melhoria das condições nas regiões onde os incêndios ocorreram, em função das chuvas em cidades como Piracicaba, Monte Aprazível, Ribeirão Preto e Cajuru desde o último sábado. Além disso, a Orplana colabora com o governo estadual em um gabinete de crise, mobilizando caminhões-pipa e recursos para controlar os incêndios.

Nogueira enfatizou a necessidade de um plano de ação estruturado para enfrentar as queimadas. “Precisamos de linhas de financiamento mais baratas para a compra de caminhões-pipa e um aumento no efetivo de 1bombeiros”, disse. Ele também destacou a necessidade de um plano de ação mais robusto, que, em sua visão, poderia se inspirar em modelos internacionais como os de Portugal e Califórnia, para enfrentar a crescente frequência e intensidade dos incêndios.

Para o CEO da Orplana, a crise atual é exacerbada por uma combinação de fatores climáticos e atividades humanas. “A onda de calor, causada pelas mudanças climáticas e pelo aumento da temperatura global, tem tornado as secas mais intensas e severas”, disse. Ele enfatizou que “esses eventos, que antes eram raros, agora são frequentes e críticos”, com a umidade relativa do ar extremamente baixa e temperaturas altíssimas.

Os incêndios também têm sido amplificados por práticas humanas imprudentes. “Atividades como jogar bitucas de cigarro na beira de estrada ou atear fogo próximo a áreas secas são frequentemente responsáveis pelos focos de incêndio”, explicou. Ele enfatizou que “a grande maioria dos incêndios é causada por atividades humanas”, destacando a importância de conscientização e medidas de prevenção.