Prejuízo bilionário: industriais gaúchos pedem socorro ao Planalto

Na condição de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin não escapou da convocação feita por Lula aos seus principais colaboradores na batalha pela reconstrução do Rio Grande do Sul. Além de ter lançado mão de seu chefe da Secom para se tornar o grande gestor da recuperação do estado, o presidente nomeou o vice-presidente como seu interlocutor junto aos industriais gaúchos. Em reunião com Alckmin na sexta-feira, 17, em Brasília, os dirigentes da Federação das Indústrias do Estado (Fiergs) apresentaram documento com 40 medidas para socorrer as empresas da região. Segundo Arildo Bennech Oliveira, presidente da entidade, nove em cada dez indústrias estão debaixo d’água, com as atividades paralisadas. Ele estima prejuízos de R$ 100 bilhões.

Pandemia

A direção da Fiergs entende que os danos das enchentes são muito parecidos com os provocados pela pandemia da Covid-19 e, por isso, sugere que o governo lhes destine planos especiais de crédito, redução de impostos, desonerações e suspensão temporária de pagamentos do principal e dos juros das operações diretas e indiretas de crédito do BNDES.

Trabalho

Os industriais gaúchos afetados pela tragédia pedem ainda que o setor receba incentivos especiais do governo federal para reerguerem suas empresas e que eles possam, excepcionalmente, suspender contratos de trabalho ou mesmo conceder férias coletivas aos seus trabalhadores. Os operários teriam garantia de emprego. Alckmin levou os pleitos a Lula.

Dose dupla

Paulo Pimenta, afinal, não será apenas o ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul. Enquanto Lula não efetivar uma reforma ministerial, ele acumulará funções da Secom. A chefia da secretaria, no entanto, ficará interinamente com o jornalista Laércio Portela, mas Pimenta não deixará de dar suporte ao órgão sempre que Lula precisar. O prefeito de Araraquara, Edinho Silva, é cotado para o cargo.

Rápidas

• A investigação sobre a participação de Bolsonaro em um golpe de Estado para se manter no poder, mesmo perdendo as eleições, está chegando ao fim. A informação foi divulgada pela PGR, na semana passada, em documento enviado ao STF, a quem cabe receber a denúncia.

• Claudio Castro (PL) pode ser afastado do cargo. O desembargador Peterson Barroso Simão, do TRE-RJ, votou na sexta-feira, 17, pela condenação do governador por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022.

• Além de Ronaldo Caiado (GO) e Romeu Zema (MG), o nome do governador Tarcísio de Freitas começa a ganhar força como o candidato da direita à presidência da República em 2026. Fala-se até que ele irá para o PL, mas ele nega.

• Apesar das chuvas não terem devastado diretamente as cidades da Serra Gaúcha, principal polo turístico do estado, a região está sendo afetada em 90% do seu movimento. As perdas são avaliadas em R$ 550 milhões.

Retrato falado: Roberto Campos Neto

Em entrevista ao “Estadão” no sábado, 18, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que não tem de avisar o governo ao mudar a orientação para a taxa de juros. Ele explicou que não fazia isso no governo anterior e que não fará no atual. Para ele, os nove técnicos do BC podem mudar o ritmo dos cortes de juros de acordo com a sinalização do mercado, com as variáveis da inflação e até diante do que pode significar a reconstrução do Rio Grande do Sul.

Drama do analfabetismo

Em oito décadas, o Brasil deu um salto espetacular em matéria de redução do analfabetismo funcional. No censo de 1940, 56% da população do País com 15 anos ou mais era considerada analfabeta. Ou seja, metade da população não sabia ler e escrever um simples bilhete. Na medida em que o País foi se desenvolvendo, isso foi melhorando. No censo de 2010, porém, a taxa de analfabetos caiu vertiginosamente para 10%. Já no censo de 2022, esse número foi para 7%, o mais baixo da história. Foi um grande avanço, mas ainda temos 11,4 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais que não sabem ler ou escrever. Pior. Esse número é menor no Sul e maior no Nordeste.

Pretos e pobres

Essa desigualdade aumenta quando se compara a alfabetização por cor ou raça. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, 4,3% dos que se declaram brancos são analfabetos, índice que fica em 2,5% entre a raça amarela. Já entre os que se declaram pretos, a taxa é de 10,1%; pardos, 8,8%; e indígenas 16,1%.

A nova Petrobras

A troca de Jean Paul Prates por Magda Chambriard na presidência da Petrobras deve mudar os rumos da companhia. A pedido de Lula, a nova presidente pretende recomprar algumas refinarias vendidas por Bolsonaro, como a de Manaus e a de Mataripe (BA), e pode retomar obras como as do polo de Uberaba (MG) e da Refinaria Abreu e Lima (PE).

Estaleiros

Mas Magda vai também investir pesado em fábricas de fertilizantes e em gasodutos no Rio, ligando reservas do pré-sal a Itaboraí. Deve, ainda, dinamizar os projetos que prevêem estudos para a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, apesar da resistência de ambientalistas. Outro projeto prioritário de Lula será retomar a indústria naval.

Mudança no TSE

André Mendonça foi eleito na quinta-feira, 16, pelos ministros do STF para ocupar a vaga de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele assumirá o posto no próximo dia 3 de junho, mas não ocupará o cargo de presidente, que será exercido pela ministra Cármen Lúcia. Mendonça, que era ministro substituto, agora terá um mandato efetivo de dois anos.

Toma lá dá cá: Rick Buzzi, general manager da Yalo Brasil

A IA já é fundamental para os negócios?

A nova tecnologia oferece assistência personalizada para as empresas, melhorando a eficiência operacional, além de contribuir para o crescimento e a competitividade dos mercados.

Como ela pode contribuir para o meio ambiente?

A IA tem um impacto significativo, pois reduz o consumo de recursos naturais pelas companhias. Imagine uma grande empresa que pode atingir mais pontos de vendas por meio de visitas online.

E as pequenas empresas ainda estão distantes da IA?

Com o avanço da tecnologia, as soluções de IA estão se tornando mais acessíveis às pequenas empresas. Os comerciantes conseguem utilizar a interface do WhatsApp como canal de comunicação com o cliente.