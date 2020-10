“Prefiro a privacidade”, diz José Loreto sobre não usar aplicativos de namoro

Depois da polêmica separação de Débora Nascimento, José Loreto abriu o coração e falou sobre como está sua vida amorosa. Em entrevista à Vogue, ele revelou que não curte muito aplicativos de namoro e que é mais reservado nesses assuntos.

“Acho super interessante para pessoas se conhecerem e trocarem experiência”, começou. “Mas, no meu caso, nunca tive esse interesse e não me vejo usando”, contou o ator. Ele prefere o “olho no olho” ao “olho na tela”. “Sou mais à moda antiga, gosto de conhecer pessoas ao acaso, pelo olhar e com outros tipos de conexões que não sejam virtuais”, completou.

Além disso, José afirmou que prefere a privacidade nesse sentido. Para completar, o artista disse que sua celebrity crush é Scarlett Johansson por causa do filme “Her”. “Eu adorei e só descobri quem era a voz do filme depois. Virei fã e fiz uma maratona de filmes estrelados por ela. Acho ela maravilhosa”, finalizou.

