‘Preferia ter morrido’: como foi a primeira noite de motorista de Porsche na prisão

O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, foi preso na segunda-feira, 6, por ter colidido o seu carro Porsche contra o Renault Sandero do motorista de aplicativo Ornaldo Silva Viana, 52, no dia 31 de março. O acidente causou a morte do condutor.

De acordo com o portal Metrópoles, o empresário não comeu ou dormiu e passou a primeira noite na cadeia chorando. “Preferiria ter morrido do que estar passando por tudo isso”, relatou uma fonte em condição de sigilo.

No primeiro momento, Fernando ficou detido na carceragem do 31° DP (Distrito Policial) Vila Carrão, em São Paulo. Depois, na manhã de terça-feira, 7, precisou ser conduzido ao Fórum da Barra Funda, onde passou por audiência de custódia. Além disso, a 5ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu por unanimidade rejeitar o pedido de habeas corpus e manteve a prisão do empresário.

O laudo do IC (Instituto de Criminalística) apontou que o carro de Fernando estava a 156 km/h, contrariando o que havia dito à polícia, que a velocidade era um pouco a mais de 50 km/h.

Em depoimento, Marcus Vinicius Machado Rocha, que estava no veículo com Fernando Sastre, disse que o empresário ingeriu bebida alcoólica antes do acidente.