Preferência do PRB hoje é por apoiar Márcio França, afirma Marcos Pereira

A preferência do PRB em São Paulo hoje é por apoiar a candidatura do vice-governador Marcio França (PSB) ao Palácio dos Bandeirantes, disse nesta segunda-feira, 19, o presidente nacional do partido, o ex-ministro Marcos Pereira. “Há uma ligeira preferência de alguns deputados estaduais pela candidatura do Márcio França”, afirmou o dirigente ao Broadcast Político.

Pereira ponderou, no entanto, que a decisão final só será tomada após rodada de conversas dos deputados estaduais e federais do PRB com os demais pré-candidatos ao governo do Estado. Os encontros já começaram nesta segunda-feira, 19, com reunião entre os parlamentares e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes pelo MDB.

“Os encontros com os três pré-candidatos a governador poderão gerar um equilíbrio. Hoje, todos saíram com uma ótima impressão do Paulo Skaf”, afirmou o presidente do PRB. Segundo ele, na próxima semana, os deputados da sigla vão se encontrar com França e, na semana seguinte, com o prefeito de São Paulo, João Dória, que venceu nesse domingo, 18, prévias para ser candidato a governador pelo PSDB.

Se confirmado o favoritismo de França, o PRB se somará ao Solidariedade, PR e PCdoB, legendas que já anunciaram apoio à candidatura do vice-governador ao Bandeirantes. O PDT também negocia apoio a França, que assumirá o comando do Estado em 7 de abril, quando o governador Geraldo Alckmin (PSDB) renunciará ao cargo para disputar a Presidência da República.