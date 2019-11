Prefeitura vence batalha na Câmara pela Linha Amarela; briga pode levar anos

Professor de Direito Administrativo da PUC do Rio de Janeiro, Manoel Peixinho acredita que a decisão sobre mérito caberá à Justiça, após um longo trâmite. De acordo com ele, um perito neutro deverá ser nomeado para analisar as provas antes de ser dada uma sentença.

“A prefeitura disse que constatou prejuízo de R$ 1,6 bilhão no contrato com a Lamsa, mas, após o município abrir um processo administrativo, com direito à defesa da concessionária, o passo seguinte é o pagamento de indenização prévia. Como a prefeitura irá pagar uma indenização se afirma ter sofrido prejuízo?”, avaliou o especialista. Para Manoel Peixinho, uma solução para o imbróglio pode levar anos: “Caso haja uma decisão a favor do município, ainda há a possibilidade de a concessionária recorrer”.

Transolímpica na mira

No embalo da votação da Linha Amarela, os vereadores do Rio voltam, agora, suas atenções para o pedágio da Transolímpica. “Já existe uma proposta de CPI, do vereador Brizola Neto (PSOL) e estou encampando a ideia”, disse o vereador Fernando William (PDT), que presidiu a CPI da Linha Amarela.

A concessionária Viario, que explora a Transolímpica, foi procurada, mas não se pronunciou. A Viario é composta pela CCR (66,66% do capital); e a Invepar (33,34%) – também presente na Linha Amarela, com 100% do capital, assim como no Metrô Rio (100%), e no VLT (24,8%).