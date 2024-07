Prefeitura suspende rodízio nesta quarta em meio à greve dos ônibus em SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/07/2024 - 20:05 Para compartilhar:

A Prefeitura de São Paulo anunciou a suspensão do rodízio de veículos nesta quarta-feira, 3, em meio à greve dos ônibus na capital. A decisão foi confirmada no fim da tarde desta terça-feira, 2.

Com isso, veículos com finais de placa 5 e 6 poderão rodar no centro expandido de São Paulo em horários de pico. Os corredores de ônibus também estão liberados.

O SindMotoristas (Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo) rejeitou a proposta da SPUrbanuss e confirmou a greve prevista desde a última sexta-feira, 28.

A decisão do SindMotoristas vem após duas reuniões entre os motoristas e a categoria patronal. Na última delas, o SPUrbanuss, sindicato que representa as empresas, apresentou uma nova proposta de reajuste salarial (de 3,60%), mas não houve acordo.

Além do reajuste salarial, de 3,69% pelo IPCA-IBGE mais 5% de aumento real, o sindicato pede:

Cesta básica de qualidade;

Correção do Programa de Participação nos Resultados (PPR) de R$ 1.200 para R$ 2.000;

Melhorias no vale-refeição, no seguro de vida, nos convênios médico e odontológico

Revisão dos valores do auxílio funeral.