Prefeitura promete obras

Morador do bairro há 55 anos, Antônio Gomes Filho, 75, cansou de esperar por mudanças. “Esses anos todos eu já acreditei muitas vezes, mas não tenho mais esperança de que façam algo por nós”, diz.

Para Camila Figueira, de 29 e grávida de 7 meses, é difícil andar pela Rua Albino Maia. “É tanto buraco que tenho medo de cair. À noite também não tem luz. Quando neném nascer não terei nem como andar com o carrinho de bebê. Asfaltaram metade da rua e restante ficou de fora. Dá revolta”, reclama.

A Prefeitura de Queimados informou que tem projeto de R$ 61 milhões que abrange todas as ruas dos bairros Jardim da Fonte, Eldorado e Santa Rosa, com obras de drenagem, pavimentação, esgoto e sinalização. O município aguarda recursos do governo estadual ou da União para executar os serviços.