Prefeitura Presente vai oferecer serviços de saúde e assistência social

Nova Iguaçu – O programa ‘Prefeitura Presente’, que leva serviços gratuitos de saúde e assistência social aos bairros mais distantes do Centro de Nova Iguaçu, está de volta. Ele será realizado nesta terça-feira (22), no bairro Ipiranga, no Condomínio Chamonix, na Avenida Abílio Augusto Távora (antiga Estrada de Madureira), 11007, lote 3, das 9h às 15h. O conjunto faz parte do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ e conta com cerca de 200 unidades.

Durante o evento, haverá orientações para liberação de alvará para empresas, solicitação de segunda via de impostos e parcelamento de dívida ativa (IPTU, taxas, ISS), além de isenção de IPTU para idosos e orientação e consulta de processos da Secretaria Municipal de Economia e Finanças (SEMEF).

Entre outros serviços disponíveis, estão o agendamento de mamografia; realização de testes rápido de hepatite B e C, sífilis e HIV; pesagem para o Bolsa Família; aferição de pressão arterial e de glicemia capilar; caderneta do idoso, todos oferecidos pela Secretaria de Saúde.

“É importante lembrar que o combate ao câncer de mama em Nova Iguaçu é o ano todo e o agendamento pode ser feito em qualquer posto de saúde, mas incluir esse mesmo agendamento em projetos como o ‘Prefeitura Presente’ é fundamental para ampliar ainda mais a divulgação sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama”, explicou o secretário municipal de Saúde, Manoel Barreto.

Já a Secretaria de Assistência Social irá oferecer o cadastramento e recadastramento do ‘Bolsa Família’ e benefício de Prestação Continuada; agendamento de 1ª e 2ª via de carteira de trabalho e da carteira do idoso; reconhecimento de paternidade; Vale Social; ID Jovem e cadastramento na Agência Nova Iguaçu de Oportunidades.

“Estaremos presentes, ofertando diversos serviços sociais facilitando assim o acesso da população aos serviços públicos. A ideia é descentralizar esta oferta por toda a cidade. Isenção de documentos e o ‘Bolsa Família’ ainda são os serviços mais procurados durante as edições do ‘Prefeitura Presente’”, afirmou a secretária de Assistência Social, Elaine Medeiros.

Também haverá atividades do ‘Matemática na Praça’ da Fenig, oficina de artesanato, contação de histórias, pinturas e recreação para as crianças e ações da Suvam com orientações sobre o controle de roedores (PCR), caramujo (Malacologia), cuidados com água (Vigiágua), prevenção de desastres ambientais (Vigidesastres) e sobre a dengue. A Secretaria de Educação vai marcar presença com brincadeiras infantis e pinturas.