Prefeitura oferece curso gratuito de Libras para professores

Petrópolis – Com o intuito de estimular a aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais, a Secretaria de Educação de Petrópolis está oferecendo vagas para o curso de Libras. As aulas serão gratuitas e são voltadas aos professores que trabalham nas escolas municipais dos distritos da cidade.

“É mais uma formação que está sendo proporcionada pelo poder público para garantir atualização dos professores da rede municipal. Dessa vez as aulas serão realizadas em Pedro do Rio, para facilitar a participação dos professores que atuam nas escolas dos distritos”, explica a secretária de Educação, Márcia Palma.

O curso terá início no dia 11 setembro e duração de quatro meses, com encontros semanais. As aulas serão ministradas na Escola Municipal Monsenhor João de Deus Rodrigues, em Pedro do Rio. Os profissionais que tiverem interesse em participar devem fazer a inscrição pelo telefone 2246-8912 até o dia 6 de setembro.

“É importante que os profissionais participem desse curso, não só para auxiliar os alunos surdos, mas, também para ajudar a fomentar a aprendizagem de Libras, tão importante e que garante a inclusão de muitas pessoas na sociedade”, salientou o prefeito Bernardo Rossi.