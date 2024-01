Prefeitura italiana dará desconto em imposto a quem adotar cão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/01/2024 - 14:01 Para compartilhar:

MISTERBIANCO, 28 JAN (ANSA) – A prefeitura de Misterbianco, cidade italiana na região da Sicília, no sul do país, aprovou um desconto de 200 euros (R$ 1067) ao ano no imposto sobre resíduos para os contribuintes que adotarem um cachorro de abrigos conveniados ou do canil local.

Além do “bônus esvazia canis”, os cidadãos podem ganhar mais 5% de desconto escolhendo o débito automático para pagar a taxa.

“Em Misterbianco, estendemos a mão aos cidadãos em relação à tributação por meio de incentivos com inovação e bom senso. O desconto alcança três objetivos: incentiva as adoções de amigos de quatro patas; reduz os custos de abrigar cães de rua em abrigos conveniados; e, acima de tudo, recompensa as famílias que adotam”, disse o prefeito, Marco Corsaro.

O político agradeceu à Câmara Municipal pela decisão: “Maioria e oposição souberam trabalhar no tema de maneira serena, eficaz e leal. Todos trabalhamos por um sistema tributário capaz de dialogar com os cidadãos, sem encargos ou pesos desnecessários”. (ANSA).

