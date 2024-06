Prefeitura italiana cria Secretaria da Gentileza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/06/2024 - 18:01 Para compartilhar:

CAPRI, 19 JUN (ANSA) – Após a escolha de uma nova gestão municipal nas últimas eleições, a ilha italiana de Capri, em Nápoles, terá uma “Secretaria da Gentileza”.

A composição das pastas foi antecipada nas redes sociais oficiais do grupo de maioria “Capri Futura”, que formará o novo conselho municipal.

O grupo tomará posse oficialmente nesta quinta-feira (20).

Também chamou a atenção a criação de uma “Secretaria do Made in Capri”, nos moldes do Ministério do Made in Italy, visando valorizar a qualidade e tradição de produtos locais.

A pasta da Gentileza será comandada por Melania Esposito, que também ficará com Turismo e Cultura.

O Made in Capri será de Alberto Santarpia, que comandará a pasta de Esportes e Estruturas Esportivas; Atividades Produtivas; Formação Profissional e mais uma secretaria inusitada, a de Inteligência Artificial. (ANSA).