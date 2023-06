Prefeitura interdita obra em mansão de Neymar e quase prende pai do atleta

O pai do atleta, Neymar da Silva Santos, estava na casa no momento da operação e, durante bate-boca com Shayene Barreto, chegou a receber voz de prisão.

A medida foi tomada com base no artigo n° 331 do Código Penal, que torna crime o desacato ao funcionário público no exercício da profissão.

Entretanto, a prefeitura de Mangaratiba informa que considerando o princípio da razoabilidade e diante a um pedido da assessoria do senhor Neymar Santos, o mesmo foi liberado para cumprir um compromisso em São Paulo.