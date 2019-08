Prefeitura inaugura nova sede do Núcleo de Assistência Farmacêutica

Petrópolis – Responsável por abastecer de medicamentos os principais hospitais e centros de saúde da rede pública de Petrópolis, o Núcleo de Assistência Farmacêutica está de casa nova. Foi inaugurado, nesta segunda-feira, o novo espaço, localizado no Quissamã. A expectativa é de que a mudança do setor, que antes funcionava no Hospital Alcides Carneiro, dê agilidade na distribuição de remédios na rede de saúde.

O setor cuida da aquisição, armazenamento e entrega dos medicamentos que abastecem todas as unidades de saúde. Ao todo, o núcleo é responsável pela administração de 1100 remédios de diferentes classes terapêuticas.

“Essa inauguração é muito importante para a nossa rede, esse é um setor de grande relevância. Agora temos um ambiente adequado, climatizado, organizado. Esse setor era tema de muitas críticas, antes não tinha estrutura para armazenar esses medicamentos de alto custo. Agora temos um depósito salubre. É mais uma vitória de todos nós”, destaca o prefeito Bernardo Rossi, que inaugurou a nova unidade ao lado do vice-prefeito, Baninho e de profissionais da rede que atuarão no local.

O depósito passa a funcionar em uma área de 280 metros quadrados, com segurança e monitoramento 24 horas. No local ficarão armazenados medicamentos para patologias diversas. São anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, antifúngicos, soros, insulina, anti-hipertensivos e anti-depressivos.

“Agora temos um local adequado, antes o acesso era dificultado e não tínhamos condições de armazenar medicamentos por longa data. Agora podemos armazenar remédios por até seis meses, com melhor condição de logística e mais agilidade na distribuição para a rede”, destacou a secretária de Saúde, Fabíola Heck.

O NAF faz o abastecimento das farmácias ambulatoriais do Hospital Alcides Carneiro e Centro de Saúde, dos Polos de Assistência Farmacêutica do Centro e de Corrêas, do Hospital Municipal Nelson de Sá Earp e do Pronto Socorro Leônidas Sampaio, no Alto da Serra. O núcleo é encarregado de atender também a unidade de saúde mental, o CAPS AD, o setor de Infecções Sexualmente Transmissíveis/Aids e o programa de tuberculose, além de cuidar dos dispensários de medicamentos de todas as unidades básicas de saúde.