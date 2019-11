Prefeitura fecha parceria com governo federal para força-tarefa no Carnaval 2020

Rio – O prefeito Marcelo Crivella e o ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio acertaram uma parceria, nesta quarta-feira, para realizar uma força-tarefa para o Carnaval 2020. Segundo a prefeitura, o objetivo da parceria entre os governos municipal e federal é apurar todas as demandas urgentes, além de propostas para aumentar a força turística do evento.

De acordo com informações da Prefeitura do Rio, a força-tarefa atuará em duas frentes: preparação do Sambódromo, com obras e intervenções necessárias para adequar o espaço ao projeto de segurança do Corpo de Bombeiros e o desenvolvimento de um plano de segurança para o período de Carnaval.

Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, Gutemberg Fonseca, que também esteve no encontro, serão necessários R$ 8 milhões para as obras emergenciais, que serão finalizadas até janeiro. Ainda segundo ele, o plano de segurança vai cobrir todo o chamado “cinturão turístico”, com câmeras, inclusive de reconhecimento facial e haverá agentes treinados na análise deste tipo de imagem, utilizando também as câmeras de ruas do Centro de Operações (COR-Rio) e da CET-Rio.

Além disso, a prefeitura disse que guardas municipais serão treinados com um tipo específico de abordagem para prestar serviço a foliões e turistas como também para inibir e reprimir ações criminosas nas ruas do Rio de Janeiro.

Ainda este mês, Crivella receberá o ministro no Rio para acertar os detalhes desta parceria e vistoriar o sambódromo, além de outros pontos turísticos da cidade.