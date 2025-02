Prefeitura do Rio não vai rebaixar escolas de samba afetadas por incêndio

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, informou que nenhuma das escolas de samba (Império Serrano, Porto da Pedra, Unidos da Ponte e União do Parque Acari) atingidas pelo incêndio ocorrido na manhã desta quarta-feira, 12, em Ramos, serão prejudicadas no desfile na Marquês de Sapucaí, que acontece na próxima semana.

“Conversei agora com o presidente Hugo Júnior, da série Ouro, que me deu mais detalhes das três escolas afetadas pelo incêndio de hoje em Ramos. Já tomamos a decisão de que, independente de qualquer coisa, as escolas não serão rebaixadas no Carnaval desse ano. Havendo possibilidade de desfilar, as três serão consideradas hors con·cours”, decretou, em postagem no X, antigo Twitter.

+ Vídeo: fábrica de fantasias de carnaval pega fogo no RJ; pessoas fogem pela janela

“Como estou em Brasília, o vice-prefeito está acompanhando de perto a situação. Deixo o meu abraço aos componentes do Império Serrano, da Unidos da Ponte e da Unidos de Bangu, agremiações que tanto orgulham o Carnaval carioca. A prefeitura do Rio estará ao lado de vocês”, completou.

Paes ainda informou que está dando suporte hospitalar, mesmo que à distância, para as vítimas do incêndio.

“Mais cedo, também falei com o Secretário de Saúde, Daniel Soranz, e ele me informou que as equipes de saúde do Hospital Municipal Souza Aguiar e Evandro Freire estão a postos recebendo as vitimas do incêndio em Ramos. Já ordenei que nosso time de Assistência Social se mobilize para dar todo o suporte necessário aos trabalhadores da fábrica e suas famílias”, declarou.