Prefeitura do Rio está com vagas para cursos de empreendedorismo

Rio – A prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI) e em parceria com a Universidade Unicarioca, está com inscrições abertas para vagas no curso de empreendedorismo ‘Projeto Gestão de Empreendedores’. São 50 vagas, com carga horária de 18h.

O curso terá três módulos: o empreendedor e o mercado de trabalho, planejamento financeiro empresarial e plano de negócios. Para se inscrever, o candidato deve ter 18 anos completos e Ensino Fundamental incompleto (deverá apresentar cópia do comprovante de escolaridade).

Ser empreendedor ou desejar ser e residir, preferencialmente, no bairro do Méier ou adjacências, também, são requisitos para quem quer ingressar no curso. Além dos documentos pessoais, é preciso apresentar comprovante de residência.

As aulas vão acontecer nos dias 7, 8, 9, 21, 22 e 23 de outubro, de 14h às 17h, na unidade Méier da Unicarioca, que fica na Rua Venceslau, 192.

As inscrições devem ser feitas presencialmente nos Centros Municipais de Trabalho e Emprego do Méier (Rua Vinte e Quatro de Maio, nº 931, Engenho Novo,) e da Tijuca (Rua Camaragibe, nº 25, Tijuca), de 10h às 16h, de hoje até a próxima sexta-feira.