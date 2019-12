Prefeitura do Rio divulga atrações da festa de réveillon

A prefeitura do Rio de Janeiro divulgou nesta terça-feira (3) informações sobre a festa de réveillon na Praia de Copacabana. Serão quatro palcos este ano: o principal, em frente ao Hotel Belmond Copacabana Palace; e os demais, na altura da Rua Anchieta, no Leme, na altura da Rua Hilário de Gouveia, e entre as ruas Bolívar e Barão de Ipanema. A prefeitura espera superar o público de 2,8 milhões de pessoas na festa da virada.

Segundo a prefeitura, o tema da festa, Amor a Cada Vista, remete à beleza natural e arquitetônica do Rio de Janeiro, que, em 2020, será a primeira Capital Mundial da Arquitetura, título concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e pela União Internacional dos Arquitetos (UIA).

A tradicional queima de fogos terá 14 minutos de duração. O espetáculo pirotécnico contará com trilha sonora sincronizada e começará à meia-noite. Serão 10 balsas, com 16,9 toneladas de fogos com bombas de alto, médio e de baixo calibre e artefatos inéditos.

A estrutura da festa terá ainda sete telões para o público acompanhar os shows, 16 torres de comunicação com sonorização, 800 banheiros químicos, quatro postos médicos e 30 torres da Polícia Militar.

O palco principal terá apresentações de Anayle Sullivan, Allyrio Mello, Diogo Nogueira, Ferrugem, DJ Marlboro e Escola de Samba da Mangueira.

Haverá festa da virada em mais oito palcos distribuídos em diferentes bairros, localizados no Flamengo, com direito a queima de fogos disparados de três balsas, Ilha de Paquetá, Ilha do Governador, Parque de Madureira, Sepetiba, Guaratiba, Piscinão de Ramos e Penha. Já na Barra da Tijuca, serão 12 pontos de queima de fogos, com duração de 5 a 15 minutos.