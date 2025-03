Prefeitura do Rio de Janeiro vai comprar casa que foi cenário de ‘Ainda estou aqui’

O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) afirmou nesta segunda-feira, 3, que a prefeitura vai comprar, desapropriar e transformar a casa que foi cenário de ‘Ainda estou aqui’ na nova sede da RioFilme.

Em sua conta no X, antigo Twitter, Paes contou que vai transformar a casa, que fica no bairro da Urca, zona sul do Rio de Janeiro, na Casa do Cinema Brasileiro, e que vai abrir o local para visitação do público.

Hoje sairá publicado em Diário Oficial Extra da Prefeitura do Rio que decidimos comprar/desapropriar e transformar o imóvel do filme “Ainda Estou Aqui” na Casa do Cinema Brasileiro. Vamos tornar público e abrir para visitação o espaço que trouxe o primeiro Oscar do Brasil em… pic.twitter.com/LujdMtDEjM — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 3, 2025

Ao Globo, Paes afirmou que o projeto ainda será desenvolvido pela prefeitura. O decreto que dá início ao processo de desapropriação será publicado nas próximas horas em edição extra do Diário Oficial.

Atualmente, a RioFilme funciona nas Casas Casadas, no bairro de Laranjeiras. De acordo com o vice-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, boa parte da estrutura da empresa vai permanecer por lá. Somente a presidência se mudará para o imóvel na Urca.

Preço do imóvel subiu quase 100% em um dia

A casa que foi usada como locação da família de Eunice Paiva para as gravações do filme foi colocada à venda pelos proprietários. De acordo com o jornal O Globo, o corretor responsável pela venda afirmou que o valor da casa subiu de R$ 13,9 milhões para R$ 25 milhões após a conquista do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.