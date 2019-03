Prefeitura de Suzano suspende aulas e decreta luto oficial de 3 dias

A prefeitura de Suzano decretou luto oficial de três dias consecutivos e suspendeu as atividades nas escolas municipais e -feira (14 e 15) próximas, em memória das vítimas do tiroteio ocorrido hoje na Escola Estadual Raul Brasil Colégio estadual Raul Brasil. Dez pessoas morreram, inclusive os dois atiradores.

“O Executivo se solidariza com familiares e amigos das vítimas e reitera que presta todo o apoio e serviços necessários neste triste momento a todos os envolvidos no episódio”, diz, em nota, a prefeitura.

De acordo com o texto, a Arena Suzano, no Parque Max Feffer, foi liberada para a realização do velório coletivo, mas ainda não foi definido o horário.

O atendimento dado hoje pela Associação de Cultura Japonesa (Bunkyo) às famílias das vítimas do tiroteio á continuidade nos próximos dias na sede de uma das unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), na Rua Otávio Miguel da Silva, 187, no Parque Suzano. Até o fim da tarde desta -feira, cerca de 200 pessoas passaram pelo centro de acolhimento.

Segundo a prefeitura, haverá plantões com os profissionais no local e também em instituições parceiras. “Um dos objetivos, inclusive, é trabalhar psicologicamente o retorno dos alunos à rotina escolar em breve”, destaca o comunicado divulgado pela prefeitura.

A Secretaria Municipal de Educação informou que os profissionais da rede de ensino vão se reunir na -feira para definir ações a serem realizadas nas escolas com os 26 mil alunos a partir de -feira (18). A ideia é “conscientizar e combater a violência e o assédio moral, visando estabelecer uma cultura de paz”.

O trabalho será feito com equipes de psicólogos, acrescentou a Secretaria de Educação. “Eles irão atuar junto aos colegas das vítimas e familiares, bem como com estudantes das demais unidades das redes estadual e municipal, de forma continuada.”

Também não funcionarão nos próximos dias em Suzano equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura, como teatros e centros culturais.