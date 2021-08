Prefeitura de SP volta atrás e diz que ‘passaporte da vacina’ será opcional

O secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, disse que o comprovante de vacinação contra a Covid-19, o “passaporte da vacina”, que teve sua obrigatoriedade anunciada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), nesta segunda-feira (23), será opcional para bares, restaurantes e shoppings. As informações são do G1.

De acordo com Aparecido, no entanto, restaurantes com eventos e teatros de shoppings, por exemplo, vão precisar do comprovante que, segundo o anúncio de Nunes, será emitido por um aplicativo com QR Code.

A Vigilância Sanitária municipal ainda irá definir, até a publicação da norma que regulamentará o assunto, quais regras passarão a valer na cidade.

O aplicativo deve ser lançado até sexta-feira (27), e os cidadãos devem efetuar um cadastro e emitir o QR Code, que será lido pelos estabelecimentos, para que saibam se a pessoa está com alguma dose atrasada, caso em que a entrada deverá ser barrada.

“Se o estabelecimento estiver com pessoas sem vacina, e isso for observado pela Vigilância Sanitária, ele sofrerá multa”, disse Ricardo Nunes em uma coletiva de imprensa.

