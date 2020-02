Prefeitura de SP oficializa tombamento do Cine Joia e mais 12 imóveis

A Prefeitura de São Paulo homologou neste sábado, 8, o tombamento do antigo Cine Joia e de outros 12 casarões, sobrados e edifícios da Praça Carlos Gomes, da Rua Álvares Machado e da Avenida da Liberdade, na região central. Os bens contemplam o chamado “conjunto de imóveis situados no entorno da Igreja São Gonçalo”, fazendo referência ao templo religioso do bairro da Liberdade.

Embora a oficialização tenha ocorrido apenas neste ano, o tombamento foi aprovado em reunião do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) em 5 de março de 2018. A resolução de tombamento pontua que a decisão “desempenhará papel fundamental como material de permanência e de estruturação da memória desta área (Liberdade), em processo de acelerada transformação.”

A escolha dos imóveis considerou o Inventário Geral do Patrimônio Ambiental, Cultural e Urbano de São Paulo (IGEPAC-SP), publicado em 1987, por formar “um conjunto representativo da história da urbanização daquela área”, que inclui “uma dimensão sociocultural, da história e da paisagem local, para além dos aspectos da arquitetura em si, representadas também pelo traçado viário, geomorfologia, arqueologia e lugares de caráter referencial”, conforme aponta a resolução.

A Igreja São Gonçalo é tombada nas esferas estadual (desde 1971) e municipal (desde 1991) e é referência por ter missas em japonês aos domingos. Ela foi erguida originalmente em 1757, na Praça Doutor João Mendes, embora a atual construção seja do século 19.

“A Igreja de São Gonçalo no conjunto urbano do ‘centro velho’ de São Paulo, que, ao lado da antiga Assembleia, da Igreja N. S. dos Remédios e do antigo Teatro São José, todos demolidos, compunha um núcleo histórico vital da cidade em fins do século 19, mas, também, a configuração atual e os processos de transformações urbanas ocorridos na área da Praça Dr. João Mendes, para a qual se volta a Igreja de São Gonçalo”, pontua a resolução de tombamento.

O tombamento inclui o antigo Cine Joia, datado da década de 1950 e que foi especializado em produções japonesas. Fechado nos anos 1980, reabriu em 2011 como espaço de festas e shows.

Com exceção do Cine Joia, que precisará preservar remanescentes do antigo cinema, os demais imóveis deverão manter apenas as características externas. Projetos de intervenção e restauro serão permitidos após análise do Departamento do Patrimônio Histórico (DPH), da Prefeitura, e do Conpresp. Além disso, qualquer obra que implique em escavações nos imóveis tombados e em áreas adjacentes precisarão ter um parecer do Centro de Arqueologia de São Paulo.

Veja a lista dos 13 imóveis tombados na região da Liberdade:

Imóvel na esquina da Rua Doutor Rodrigo Silva, 97 e 107, com Rua Álvares Machado, 60 (preservação das características arquitetônicas externas)

Sobrado da Rua Álvares Machado, 32 e 38 (preservação das características arquitetônicas externas)

Edifício Roberto, localizado na Rua Álvares Machado, 50 (preservação das características arquitetônicas externas)

Sobrado da Avenida da Liberdade, 44 e 46 (preservação das características arquitetônicas externas)

Sobrado da Avenida da Liberdade, 48 e 50 (preservação das características arquitetônicas externas)

Sobrado da Avenida da Liberdade, 52, 54, 58 e 60 (preservação das características arquitetônicas externas)

Imóvel da Praça Carlos Gomes, 107 e 109, com Avenida da Liberdade, 86 (preservação das características arquitetônicas externas)

Imóvel da Praça Carlos Gomes, 153, 159 e 161, com Avenida da Liberdade, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156 (preservação das características arquitetônicas externas)

Imóvel da Praça Carlos Gomes, 121, 125, 129, 135 e 139, com Avenida da Liberdade, 100, 104, 108, 112, 116 e 118 (preservação das características arquitetônicas externas)

Antigo Cine Joia, na Praça Carlos Gomes, 82 (preservação das características arquitetônicas externas e da arquitetura interna que “ainda remete ao antigo cinema”)

Sobrado da Praça Carlos Gomes, 100 e 104 (preservação das características arquitetônicas externas)

Predinho da Praça Carlos Gomes, 146 e 156 (preservação das características arquitetônicas externas)

Edifício São José, na Praça Carlos Gomes, 60 (preservação das características arquitetônicas externas)