Prefeitura de São Paulo se manifesta após mansão de Ana Maria Braga ser danificada pela chuva

Letícia Senai Letícia Sena https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 09/01/2024 - 11:28 Para compartilhar:

Após Ana Maria Braga, 74, usar as redes sociais para fazer uma denúncia à prefeitura de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 9, a Subprefeitura de Pinheiros, por meio de uma nota oficial, se pronunciou sobre o caso.

+Biblioteca, cozinha luxuosa e área arborizada: conheça mansão de Ana Maria Braga que foi afetada pela chuva

O que aconteceu?

Na tarde de ontem, 8, Ana Maria compartilhou um vídeo no Instagram relatando que sua mansão localizada no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, foi atingida por uma árvore durante as fortes chuvas. Parte do teto de vidro de um dos cômodos foi ao chão e, por pouco, não desabou em cima de uma funcionária.

“Cadê a prefeitura quando a gente precisa dela? Cadê o prefeito? Olha o que acaba de acontecer aqui em casa. Uma situação muito complicada, mas sabe o que é pior? A gente chama e não consegue resolver. Uma burocracia sem fim enquanto a gente corre perigo. E isso não é só comigo. É um pelo por toda cidade de São Paulo que sofre com isso”, disparou Ana.

Segundo a veterana, para fazer qualquer movimentação em torno da casa, que é cercada por uma área verde, é necessário autorização. “Não é bem material não, são vidas. A gente tem que fazer requerimento para pedir para podar elas”.

“Mas, olha o tamanho dessa árvore! Eu cuido delas como se fossem minhas filhas. De vez em quando, os galhos vêm para cima da casa e tem gente que mora aqui dentro. Isso é um perigo para as pessoas. Não é só pegar e cortar a árvore, tem que ter bom senso. E aqui a gente não consigo isso. Dizem que só consegue se for do outro jeito. Não posso falar aqui qual que é. Estou pedindo socorro”, finalizou Ana Maria Braga.

Nota da Prefeitura da Cidade de São Paulo

Após a cobrança pública feita por Ana Maria Braga, a Secretaria Especial de Comunicação divulgou uma nota sobre o caso relatado pela veterana. Leia na íntegra abaixo!

“A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura de Pinheiros, informa que, em relação ao caso relatado pela apresentadora Ana Maria Braga, a árvore está localizada dentro de sua propriedade. Nestes casos, o manejo arbóreo é de responsabilidade do proprietário do imóvel, conforme determina a legislação municipal.

Vale ressaltar que foi protocolado pela apresentadora em 21 de setembro do ano passado um pedido de autorização para manejo da árvore localizada dentro da propriedade, o que foi autorizado pela administração regional dia 26 daquele mês, portanto, cinco dias depois.

Poda em Área Particular

O manejo de árvores em área particular é de responsabilidade do proprietário do local. Por isso, visando dar maior agilidade ao processo de podas de árvores em áreas particulares, foi sancionada a Lei 17.267/20, que entrou em vigor em janeiro de 2020, na cidade de São Paulo.

Com dez dias de antecedência, antes da realização da poda, o cidadão deve apresentar à Subprefeitura correspondente um laudo técnico elaborado por engenheiro-agrônomo, florestal ou biólogo, fundamentando a necessidade do procedimento e responsabilizando-se pela sua execução. O pedido de autorização pode ser feito tanto presencialmente quanto pela internet.

Ainda de acordo com o Art. 12-B, a realização de poda de árvores emergenciais, em áreas públicas ou particulares, pode ser realizada sem autorização prévia, porém deve ser orientada por engenheiros agrônomos, florestais ou biólogos, que se responsabilizarão pelo procedimento nos termos da legislação municipal. Vale destacar que o documento constatando a necessidade do serviço deverá ser apresentado na subprefeitura em até um dia após a execução da poda.”

Conheça a luxuosa mansão de Ana Maria Braga

A IstoÉ Gente te conta alguns detalhes com informações e imagens da luxuosa mansão da apresentadora Ana Maria Braga, que acabou sendo afetada pela chuva. Confira!

Em outubro do ano passado, a apresentadora do “Mais Você”, da TV Globo, abriu as portas de sua casa para o programa “Caldeirão com Mion”. Na ocasião, Ana Maria contou que mora no local há 17 anos e restaurou toda a casa em uma grande reforma, já que a propriedade é antiga.

A mansão da comunicadora tem uma decoração vintage e um piso em preto e branco. A sala de estar conta com móveis, quadros decorativos e lustre clássicos, além de sala de TV e uma biblioteca com vários livros. Neste ambiente fica a imagem de Nossa Senhora de Fátima, de quem a Ana Maria Braga é devota.

A cozinha da loira conta com utensílios profissionais instalados em uma grande ilha no centro do ambiente, armários de madeira e uma grande janela com vista para o jardim. Já a parte externa da mansão é toda arborizada, tem um jardim com muitas árvores, plantas, área gourmet em um deck e piscina.

Veja as fotos da mansão:





*(Créditos das imagens/TV Globo)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias