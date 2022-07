Prefeitura de São Paulo regulamenta lei que proíbe fornecimento de canudos plásticos

A Prefeitura de São Pualo publicou no último sábado (9) a regulamentação da lei que proíbe o fornecimento de canudos plásticos em bares, restaurantes, padarias e demais estabelecimentos. As informações são do G1 e da TV Globo.

O decreto foi assinado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) e declara que a Vigilância em Saúde Municipal vai fazer a fiscalização dos estabelecimentos. As multas para quem descumprir as normas pode variar entre uma multa de até R$ 8 mil ou interdição em caso de reincidência.

Uma lei estadual de 2019 também proíbe a distribuição de canudos plásticos em todo o estado de São Paulo, com a substituição por outros materiais.

A capital paulista ainda possui outras duas leis que visam reduzir o uso de plástico, como a lei que encerrava a venda e distribuição de sacolinhas.

Outra lei, em vigor desde janeiro de 2021, proíbe copos, pratos e talheres de plástico, mas ainda não foi regulamentada pelo prefeito Ricardo Nunes.