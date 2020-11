Prefeitura de São Paulo pede penhora de bens do cantor Roberto Carlos

A prefeitura do estado de São Paulo pediu a penhora dos bens do cantor Roberto Carlos por conta de uma dívida de IPTU de cerca de R$ 45 mil. O compositor é proprietário de um imóvel localizado no Cambuci, onde funciona o restaurante do cantor Ed Carlos.

Em 2005, a então dona do imóvel, pediu o prédio de volta, rescindindo a locação. Roberto Carlos soube do acontecimento e comprou o edifício. “O Roberto nunca me cobrou nenhum aluguel, ele não me deixa pagar nem o IPTU”, disse Ed Carlos em entrevista ao UOL em 2015.

Há algum tempo, a prefeitura entrou na Justiça cobrando de Roberto Carlos a dívida, referente a dez prestações não pagas do IPTU de 2018. Em março deste ano, o artista fez um acordo de parcelamento da dívida com a prefeitura e os seus advogados apresentaram à Justiça o comprovante do pagamento da primeira parcela. Depois disso, segundo a prefeitura, não houve mais pagamento algum.

Segundo a assessoria de imprensa do cantor, a dívida é do inquilino, mas a quitação será feita e os bens de Roberto Carlos não serão penhorados.

Veja também