Prefeitura de São Paulo comemora hoje o Dia Mundial sem Carro

Para celebrar o Dia Mundial sem Carro, comemorado neste domingo (22), a prefeitura de São Paulo está promovendo a Semana da Mobilidade 2019, com ações de conscientização voltadas à segurança e à convivência saudável entre os diversos modais no trânsito da cidade. O evento continua até o dia 25 de setembro.

O tema deste ano da Semana da Mobilidade tem foco no pedestre. Entre as ações programadas estão, por exemplo, esquetes teatrais e cenários interativos nos terminais de ônibus e debates e exibição de filmes em escolas. Estruturas também foram montadas próximas às ciclovias para auxiliar ciclistas na manutenção e revisão de suas bicicletas.

Como parte da programação, será lançada hoje, a partir das 10h, na Praça do Ciclista, na Avenida Paulista, uma cartilha que traz orientações sobre o transporte seguro de animais de estimação nos diferentes modais tais como ônibus, trem, metrô, táxi, carros de aplicativos e bicicleta. Nesse mesmo horário, haverá a Caminhada de Idosos pela Avenida Paulista. Ainda de manhã (11h), na Praça do Ciclista, será colocado em prática o projeto Pedalhar Além do Olhar, onde pessoas com deficiência visual ou baixa visão vão ter à disposição bicicletas especiais para o passeio, que será acompanhado por guias.

Já amanhã (23) ocorrerá a Ação Motociclista Seguro, quando motociclistas que estiverem na Marginal Tietê serão parados em uma blitz e convidados a assistir a uma palestra, de 15 minutos, ministrada por um policial e agente de trânsito que vão instruí-los sobre pilotagem segura, velocidade, frenagem, utilização de EPIs (capacete, jaqueta e bolsas) de forma correta, entre outros.

A ação ocorre no Centro de Estudos e Desenvolvimento de Educação para a Mobilidade (CEMOB), na Zona Leste (perto do Metrô Carrão).

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também instalou faixas informativas em alguns pontos da capital chamando a atenção para acidentes com vítimas nesses locais.

Para saber mais sobre a programação do evento, consulte o site: http://semanadamobilidade.prefeitura.sp.gov.br/.