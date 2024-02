Prefeitura de Rondonópolis decreta emergência devido à estiagem prolongada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/02/2024 - 15:22 Para compartilhar:

São Paulo, 6 – A Prefeitura de Rondonópolis (MT) declarou situação de emergência por 90 dias devido à estiagem prolongada. A medida consta do Decreto nº 11.917, publicado na segunda-feira, 5, no Diário Oficial do município, e atende a pedido do Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis.

Em nota, o presidente da entidade, Lucindo Zamboni Júnior, disse que a cadeia produtiva atingida pela forte estiagem poderá recorrer às instituições financeiras para renegociar suas dívidas, além de ser beneficiada com as ações e recursos do governo federal.

O município também poderá solicitar recursos do governo federal e do estadual para ações de defesa civil, como assistência humanitária, reconstrução de infraestruturas e restabelecimento de serviços essenciais.

