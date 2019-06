Prefeitura de Parintins gasta R$ 500 mil com Anitta, diz Jornal

A Prefeitura de Parintins contratou a cantora Anitta por R$ 500 mil para se apresentar durante a tradicional festa dos bois Caprichoso e Garantido, no próximo fim de semana (28 a 30). O Ministério Púbico Estadual (MPE) investiga por que a quantia acertada é mais do que o dobro do cachê médio da artista e afirma que o desembolso é desproporcional às contas do município. As informações são da Folha de S.Paulo.

Ao jornal, o prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), explicou que o valor, negociado diretamente com a empresa de Anitta, é mais alto por causa da logística. A cidade fica em uma ilha do rio Amazonas, sem acesso por terra, a 370 km em linha reta de Manaus.

Segundo a prefeitura, o cachê da artista é de cerca de R$ 250 mil, mas o contrato leva em conta os shows que ela deixará de fazer por causa do tempo gasto no deslocamento e inclui o frete de um jato do Rio a Parintins por R$ 100 mil.

O valor inclui passagem aérea Rio-Manaus para cerca de 40 pessoas, hospedagem e alimentação para a equipe da cantora, e transporte Manaus-Parintins dessa parte da equipe em dois jatos fretados.

Garcia afirmou que o show terá custo zero para o município de 113 mil habitantes, já que o dinheiro virá de um patrocínio de R$ 890 mil com o governo estadual para a Festa dos Visitantes, um dia antes da disputa entre os bois e que costuma ter um artista nacional como atração principal.