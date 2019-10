Prefeitura de Nova Iguaçu abre 38 vagas para concurso público

Nova Iguaçu – Continuam abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Nova Iguaçu. São 38 vagas para salários de até R$ 2.750,00. O prazo final para os interessados em concorrer é dia 6 de novembro de 2019, até 23h59, pelo site do Instituto Iuds, responsável pelas provas, www.iuds.org.br. A taxa de participação é de R$ 22,50. Os aprovados vão cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As oportunidades são para os níveis médio e superior, contemplando as funções de analista contábil, analista de tecnologia da informação, analista de administração, técnico programador de computação, analista de procuradoria e técnico da procuradoria.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 8 de dezembro de 2019, nos períodos da manhã e da tarde, de acordo com o cargo, e os locais serão divulgados no dia 29 de novembro, no site do Iuds e da Prefeitura www.novaiguacu.rj.gov.br