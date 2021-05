Prefeitura de Niterói instala placas na rua com nome de Paulo Gustavo

Foram instaladas nesta quarta-feira (19) as placas na rua de Niterói (RJ) que passa a ser chamada de Ator Paulo Gustavo, em homenagem ao humorista morto no último dia 4, vítima de complicações da Covid-19.

A Prefeitura da cidade fez duas publicações em seu Instagram mostrando o momento das trocas das placas, uma com um vídeo em que um funcionário aparece retirando as placas antigas, com o antigo nome, rua Cel. Moreira César, e outra com uma série de fotos com várias das novas placas, que também carregam uma foto do humorista.

“Estamos realizando a instalação das 46 placas da Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí. A via, uma das mais importantes da Zona Sul da nossa cidade, passou a homenagear esse querido filho de Dona Déa e de Niterói”, diz a prefeitura.

A Prefeitura de Niterói explica na publicação que a mudança do nome da rua “foi aprovada por 90% dos niteroienses em consulta pública com mais de 34 mil participantes, e foi aprovada pela Câmara de Vereadores”.

“É muito justo que a nossa cidade retribua e demonstre admiração pelo trabalho de Paulo Gustavo, que sempre exaltou Niterói em seus trabalhos e ajudou muitas famílias niteroienses durante a pandemia da Covid-19. Diversas vezes o ator se mostrou preocupado e engajado na luta contra o coronavírus e no apoio aos mais vulneráveis. Viva Paulo Gustavo!”, finaliza a mensagem.

A Prefeitura de Niterói ainda incentiva que as pessoas façam fotos com as novas placas e publiquem nas redes sociais com a hashtag #RuaAtorPauloGustavo

Instagram will load in the frontend.

Instagram will load in the frontend.

Veja também